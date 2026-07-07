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16:12, 7 июля 2026Экономика

Ситуацию с топливом в России оценили

Новак: ситуация на рынке топлива остается напряженной
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В настоящее время ситуация на российском топливном рынке остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

Как сказал вице-премьер, это происходит из-за летнего пика спроса, а также внеплановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее сообщалось, что правительство до конца текущего года в целях улучшения ситуации на топливном рынке разрешило оборот бензина и дизельного топлива стандарта «Евро-3».

Также на фоне ситуации на топливном рынке в стране подскочили продажи лошадей. На сегодняшний день цены на лошадей варьируются от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от возраста, породы и подготовки. Содержание лошади обходится в десятки тысяч рублей.

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