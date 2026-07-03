В России разрешили выпускать бензин и дизель класса «Евро-3». Что это означает и безопасно ли такое топливо

В РФ до конца 2026 года разрешили выпускать топливо класса «Евро-3»

Российское правительство до конца текущего года разрешило оборот бензина и дизеля, соответствующего стандартам «Евро-3». Согласно постановлению, отдельным НПЗ разрешается выпуск в обращение автомобильного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм.

Качество данного сырья не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Целью ввода меры называется повышение надежности топливообеспечения на территории страны.

Как уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, данное топливо будет отдельно помечаться на заправках. Он, в свою очередь, назвал меру нестандартной, но правильной в текущей ситуации, так как это позволит снизить ажиотаж.

Те, кого это устраивает, могут брать его. Те, кого не устраивает, будут брать другой. Он же еще дешевле будет в любом случае, что тоже немаловажно в нынешней ситуации Игорь Ананских первый зампредседателя комитета ГД по энергетике

Автоэксперты предупредили о рисках

По словам независимого эксперта рынка нефти и газа Владимира Демидова, использование бензина «Евро-3» может негативно сказаться на авто в ряде случаев, однако последствия появятся только при его длительном применении. Как объяснил специалист, отличие устаревшего стандарта топлива от текущего («Евро-5», в России переход на него как обязательный стандарт закрепили в 2016 году) заключается в том, что превышает количество содержания серы в 15-35 раз. Кроме того, «Евро-3» содержит ароматические углеводы, этанол и другие составляющие.

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«Сера ускоряет износ масел и увеличивает нагрузку на систему выхлопа. Поэтому длительное использование такого топлива окажет воздействие на современные автомобили с "умными" системами выхлопа и впрыском топлива», — сказал Демидов.

Руководитель сервиса E.N.Cars Иван Осмоловский же считает, что применение бензина «Евро-3» в современных моторах неизбежно ведет к серьезным проблемам. Тем, кто решит перейти на данное топливо, специалист советует приобрести присадки для улучшения его качества.

Но есть один нюанс: современная система впрыска и нейтрализации отработанных газов не рассчитана под этот класс топлива. В автомобиль, который с завода рассчитан на более высокий класс горючего, категорически запрещено заливать бензин низкого класса. Соответственно, у нас все выхлопные системы, имеющие катализатор, а это 99 процентов автопарка, со временем придут в негодность. Он забьется продуктами горения этого топлива Иван Осмоловский руководитель сервиса E.N.Cars

Первыми, указал Осмоловский, в негодность придут свечи зажигания, форсунки, элементы поршневой группы и топливный насос. Самым простым способом избежать этого специалист назвал продажу бензиновой машины и покупку электрокара.

В свою очередь, автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с НСН отметил, что влияние смены топливных стандартов на российских водителей будет неоднородным. «На рядовом автомобилисте это никак не скажется, думаю, потому что зачастую россияне ездят на простых подержанных автомобилях», — порассуждал он.

Однако, добавил специалист, владельцам современных турбированных и гибридных установок следует проявить бдительность.

Ломанов рекомендует заранее проконсультироваться у дилера о требованиях к топливу: в технической документации автомобиля должно быть прописано, допустимо ли использование такого бензина. Кроме того, стоит отдавать предпочтение проверенным АЗС с качественным горючим, так как состав бензина от станции к станции может существенно отличаться.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Топливо «Евро-3» подойдет не более чем 15 процентам машин

Лишь 12-15 процентов машин смогут без последствий использовать бензин стандарта «Евро-3», говорит независимый автоэксперт Владимир Сажин. При этом в этот процент не входят военные автомобили, добавил он, так как информация о них находится не в открытом доступе.

Топливо «Евро-3» он назвал подходящим для советской техники: сельскохозяйственной, старых моделей пассажирских автобусов. Современным авто оно будет лишь вредит, заключил Сажин.

Риски последствий использования бензина «Евро-3» можно сократить, если прибегать к услугам крупных федеральных заправочных сетей и пересмотреть сроки смены масла (интервал будет разумно сократить до 7-8 тысяч километров). Также следует чаще заглядывать на диагностику выхлопной и топливной систем и относиться к режимам эксплуатации новых авто с прямым впрыском и сложной системой нейтрализации аккуратнее.