Россиянам напомнили о присадках при использовании топлива стандарта «Евро-3»

Автоэксперт Осмоловский: Проще продать бензиновую машину и купить электрическую

Применение бензина экологического стандарта «Евро-3» в современных моторах неизбежно ведет к серьезным проблемам. Присадки помогут, но только на какое-то время, заявил «Ленте.ру» руководитель сервиса E.N.Cars Иван Осмоловский.

«Существует ряд присадок для улучшения качества топлива, точнее, для его смягчения. При "Евро-3" их использовать обязательно. Но есть один нюанс: современная система впрыска и нейтрализации отработанных газов не рассчитана под этот класс топлива. В автомобиль, который с завода рассчитан на более высокий класс горючего, категорически запрещено заливать бензин низкого класса. Соответственно, у нас все выхлопные системы, имеющие катализатор, а это 99 процентов автопарка, со временем придут в негодность. Он забьется продуктами горения этого топлива», — объяснил эксперт.

Повышенный износ затронет всю топливную систему. Первыми пострадают свечи зажигания, форсунки, элементы поршневой группы и топливный насос. Автомобиль, изначально адаптированный под «Евро-5», при использовании низкосортного бензина начнет сигнализировать о неисправности двигателя. «На приборной панели будет загораться индикатор Check Engine. Бортовая электроника фиксирует состав выхлопа до и после катализатора, поэтому неизбежно выдаст ошибку. Машина может и троить, и мощность ограничивать. В общем, ни к чему хорошему это не приведет», — подчеркнул Осмоловский.

По словам специалиста, присадки продлят срок службы автомобиля, но насколько, предсказать невозможно. «Проще продать бензиновую машину и купить электрическую», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что правительство России на три месяца снизило норматив продаж бензина на бирже с 15 до 10 процентов от объема производства. В кабмине пояснили, что принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.