Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:44, 2 июля 2026Экономика

В России приняли меры по стабилизации рынка бензина

Правительство России на три месяца снизило норматив продаж бензина на бирже с 15 до 10 %
Вячеслав Агапов

Фото: nata-lunata / Shutterstock / Fotodom

Правительство России на три месяца снизило норматив продаж бензина на бирже. О предпринятых мерах по стабилизации рынка бензина сообщает пресс-служба кабмина.

Власти приняли решение снизить норматив продаж бензина на три месяца. Мера вступит в силу с 1 июля и будет действовать по 30 сентября 2026 года

«Правительство временно снижает норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10 процентов от объема производства. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в июне на фоне ситуации на российском топливном рынке биржевые продажи белорусского бензина выросли в РФ более чем в 3,5 раза. Также сообщалось о поставках бензина из Индии и других стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали еще один автобус с людьми

    В Госдуме высказали новые требования для агрегаторов такси

    Раскрыта судьба забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян

    В МИД Турции назвали проблему для всего мира

    В ВСУ сделали признание после массированного удара России

    Экс-депутат Рады назвал мотив покушения на Ермолаева

    На Украине заявили об отказе Германии от красных линий

    Дженнифер Лопес выступила на сцене в прозрачном комбинезоне

    В России указали Армении на «момент истины»

    Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». За год он получит больше 4 миллионов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok