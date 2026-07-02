В России приняли меры по стабилизации рынка бензина

Правительство России на три месяца снизило норматив продаж бензина на бирже с 15 до 10 %

Правительство России на три месяца снизило норматив продаж бензина на бирже. О предпринятых мерах по стабилизации рынка бензина сообщает пресс-служба кабмина.

Власти приняли решение снизить норматив продаж бензина на три месяца. Мера вступит в силу с 1 июля и будет действовать по 30 сентября 2026 года

«Правительство временно снижает норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10 процентов от объема производства. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в июне на фоне ситуации на российском топливном рынке биржевые продажи белорусского бензина выросли в РФ более чем в 3,5 раза. Также сообщалось о поставках бензина из Индии и других стран.