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11:20, 1 июля 2026Экономика

В Банке России оценили влияние ситуации на рынке топлива на экономику

ЦБ: Ситуация на топливном рынке способна повлиять на стоимость других товаров и услуг
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Ситуация на российском топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем это случалось ранее, а само подорожание способно переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Такие оценки приведены в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ, опубликованного на сайте регулятора.

«Проинфляционные риски выросли. Это связано и с более значительным бюджетным импульсом, и с временным сокращением производства моторного топлива», — отметили в ЦБ, подчеркнув, что власти «принимают меры для обеспечения необходимых объемов поставок топлива и стабилизации рынка».

Участники обсуждения решения по ставке, которую в итоге решено было снизить только до 14,25 процента годовых, согласились, что развитие ситуации и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике (ДКП) с учетом того, что бензин «является важным товаром-маркером для населения и компаний, и изменение цен на него может влиять на инфляционные ожидания».

В пресс-релизе регулятора по итогам последнего на сегодня заседания совета директоров отмечалось, что России может потребоваться реализация более жесткой ДКП, чем предполагал базовый сценарий, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина после этого уточнила, что пространство для последующего снижения ставки в настоящее время сократилось.

ЦБ в ходе опорного заседания в июле может существенно обновить прогнозы по темпам роста цен и траектории ключевой ставки с учетом макроэкономических тенденций, в том числе растущих инфляционных рисков, спрогнозировала на фоне этого руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

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