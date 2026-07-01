В России предсказали значительный пересмотр прогноза ЦБ по ключевой ставке

Экономист Орлова: ЦБ РФ в июле может значительно пересмотреть прогнозы по ставке

Банк России в ходе опорного заседания в июле может существенно обновить прогнозы по темпам роста цен и траектории ключевой ставки с учетом макроэкономических тенденций, в том числе растущих инфляционных рисков. Таким прогнозом поделилась руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова, с точки зрения которой необходимости в повышении размера ставки сейчас нет. Об этом сообщает ТАСС.

Орлова отметила, что реакцией рынка на понижение ставки до 14,25 процента (сама она стала одним из немногих аналитиков, предсказавших корректировку показателя 19 июня именно на 0,25 процентных пункта) оказалась перестройка ожиданий, так как прогнозы были более оптимистичными. «ЦБ был правильно осторожен, что постепенно двигал ставку вниз. И сейчас, мне кажется, что необходимости повышать ставку или существенно ужесточать политику нет», — добавила экономист.

В феврале Центрбанк (ЦБ) повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4-5 до 4,5-5,5 процента. Майские корректировки предполагали снижение диапазона ключевой ставки до 14,0-14,5 процента на текущий год и повышение до 8-10 процентов на 2027-й год (по сравнению с предыдущими оценками в 13,5-14,5 процента и 8-9 процентов соответственно в февральском прогнозе).

Инвестбанкир Евгений Коган, комментируя ситуацию на упавшем на прошлой неделе до минимумов почти за три с половиной года российском фондовом рынке, ранее назвал одной из причин происходящего то, что в рамках постоянного обсуждения ставки «приходит понимание», что показатель не будет на уровне 12-13 процентов в текущем году и 8 процентов — в следующем. Оптимистичным он счел сценарий, при котором к концу 2026-го ставка достигнет 13,5 процента, а ко второй половине 2027-го — 12 процентов.

Некоторые аналитики допускают повышение ставки уже в июле, связывая такие ожидания, в частности, с продолжением активного роста кредитования, другие считают, что риторика ЦБ говорит, скорее, о неготовности к резкому снижению показателя, чем о намерении его повысить.