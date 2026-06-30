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15:46, 30 июня 2026Экономика

Экс-министр экономики оценил вероятность повышения ставки Банка России

Нечаев: ЦБ, вероятно, не собирается повышать ставку, но и резко снижать ее не будет
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Тактика Центробанка (ЦБ) России не сигнализирует, что в июле планируется перейти к повышению ключевой ставки — скорее, речь идет о том, что регулятор не готов к ее резкому снижению. Такой оценкой поделился экс-министр экономики страны Андрей Нечаев, которого цитирует НСН.

«Центробанк в своих комментариях последнего решения по ставке дал ответ, говоря о том, что проинфляционные риски растут. Единственная неопределенная ситуация — с главным проинфляционным фактором, то есть с бюджетом, насколько будет продолжать расти его дефицит», — сказал эксперт, оценивая вероятность того или иного изменения ставки в следующем месяце.

«Приходится решать трудную задачу: стимулировать рост за счет снижения ставки и не допустить скачка инфляции, которая потребует повышения ставки. Так что ЦБ выбрал для себя такую тактику медленных шагов», — констатировал Нечаев.

Ранее глава РСПП Александр Шохин предположил, что недавнее снижение ставки на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента годовых, может стать «последним подарком бизнесу» в условиях, когда речь идет о скором подъеме показателя. Итоговый результат — «Отстаньте, ребята, получите шажок маленький, но тем не менее на июльском заседании совета директоров, опорном, мы расширим поле для изменения ставки в верхнюю сторону», — интерпретировал он логику ЦБ.

В пресс-релизе регулятора по итогам последнего на сегодня заседания совета директоров отмечалось, что России может потребоваться реализация более жесткой денежно-кредитной политики, чем предполагал базовый сценарий, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина после этого уточнила, что пространство для последующего снижения ставки в настоящее время сократилось.

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