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12:55, 30 июня 2026Экономика

Решение Банка России назвали троллингом

Шохин: Снижение ставки до 14,25 % может стать последним подарком бизнесу
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Решение Банка России снизить ставку на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента годовых, может стать последним подарком бизнесу в условиях, когда речь идет о скором подъеме показателя. Таким предположением в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым поделился глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Представитель крупного российского бизнеса согласился с корреспондентом, поинтересовавшимся, можно ли считать столь незначительный шаг понижения ставки «троллингом» со стороны ЦБ. «Уверен, что именно так и было», — сказал Шохин, напомнив, что к снижению ставки на 1 процентный пункт (п.п.) призывал не только он, но и, например, представители Госдумы. По его словам, было ощущение, что для снижения на 0,5 п.п. нужно было «просить единичку», но итоговый результат — «просто демонстрация того, что отстаньте, ребята, получите шажок маленький, но тем не менее на июльском заседании совета директоров, опорном, мы расширим поле для изменения ставки в верхнюю сторону».

Шохин также уточнил, что теперь будет требовать снизить ставку на полтора п.п. (то есть, до 12,75 процента). «Тогда на 0,75 получится», — предположил Юнашев. «Ну, может быть», — ответил со смехом его собеседник. Он поделился, что в то время, когда ключевая ставка составляла 21 процент, вывел формулу, согласно которой размер ставки равняется удвоенной инфляции. «А сейчас ЦБ отклонился от моей формулы. Видимо, они знают что-то больше, чем мы», — резюмировал глава РСПП.

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В пресс-релизе Центробанка по итогам последнего на сегодня заседания совета директоров отмечалось, что России может потребоваться реализация более жесткой денежно-кредитной политики, чем предполагал базовый сценарий регулятора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина после этого уточнила, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными, а пространство для последующего снижения ставки в настоящее время сократилось.

В свою очередь, аналитики Telegram-канала MMI считают, что продолжение активного роста кредитования в России вкупе с показателями денежной массы, находящейся в обращении, и ситуацией на топливном рынке может привести к скорому повышению ключевой ставки. «Мы были бы менее категоричны и рассуждали бы скорее о паузе, если бы не кредит. (...) Если по июню мы не увидим замедления кредита и М2, то повышение ставки станет базовым сценарием», — полагают они.

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