Набиуллина высказалась о дальнейшем снижении ключевой ставки

Набиуллина: Дальнейшее снижение ключевой ставки не является предопределенным

Ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятору на этом пути могут потребоваться паузы, чтобы оценить поступающую информацию и эффект от предыдущих решений.

Только сохранение взвешенного подхода, особенно в условиях высокой неопределенности, позволит добиться устойчивого результата и стабилизировать инфляцию на низком уровне, сказала глава ЦБ.

Она уточнила, что на заседании 19 июня совет директоров рассматривал варианты сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, а также ее снижения на 0,25 или 0,5 процентных пункта. Третий вариант эксперты считали наиболее вероятным, но Центробанк в итоге остановился на втором.

Набиуллина также отметила, что пространство для последующего снижения ставки в настоящее время сократилось. В Минэкономразвития, в свою очередь, заявили, что с учетом ситуации в экономике видят потенциал того, чтобы показатель продолжил опускаться.