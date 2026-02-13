Центробанк повысил прогноз роста цен в России

ЦБ повысил прогноз по инфляции в России в 2026 году до 4-5 %

Центробанк (ЦБ) РФ, решивший 13 февраля снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента годовых, одновременно повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4-5 до 4,5–5,5 процента. Об этом говорится в опубликованном регулятором пресс-релизе.

Корректировку ЦБ объяснил «смещением роста цен с конца прошлого года на начало текущего», подчеркнув, что показатель устойчивой инфляции в стране снизится до целевых 4 процентов уже во втором полугодии.

В то же время в заявлении Банка России по поводу ставки указано, что инфляционные ожидания в стране сохраняются на повышенном уровне и это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Вероятность паузы в снижении ставки эксперты считали более высокой, называя ключевыми аргументами в пользу такого развития событий ускорение инфляции, набравшей по итогам января 2,1 процента, то есть около половины от планового уровня. На прошлой неделе рост цен замедлился до 0,13 процента, составив с начала года 2,24 процента.