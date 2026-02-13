Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:49, 13 февраля 2026Экономика

Центробанк повысил прогноз роста цен в России

ЦБ повысил прогноз по инфляции в России в 2026 году до 4-5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ, решивший 13 февраля снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента годовых, одновременно повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4-5 до 4,5–5,5 процента. Об этом говорится в опубликованном регулятором пресс-релизе.

Корректировку ЦБ объяснил «смещением роста цен с конца прошлого года на начало текущего», подчеркнув, что показатель устойчивой инфляции в стране снизится до целевых 4 процентов уже во втором полугодии.

В то же время в заявлении Банка России по поводу ставки указано, что инфляционные ожидания в стране сохраняются на повышенном уровне и это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Вероятность паузы в снижении ставки эксперты считали более высокой, называя ключевыми аргументами в пользу такого развития событий ускорение инфляции, набравшей по итогам января 2,1 процента, то есть около половины от планового уровня. На прошлой неделе рост цен замедлился до 0,13 процента, составив с начала года 2,24 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Комик Сабуров после запрета на въезд в Россию продолжил выступать в Казахстане

    Россиянам назвали безопасное количество блинов на Масленицу

    Глава НАТО объявил о «сдвиге в мышлении» членов альянса

    В Киеве начали готовиться к переговорам с Россией в Женеве

    Напившуюся матершинницу высадили из российского поезда на полпути

    В России расширят скрининг новорожденных одним заболеванием

    В России рассказали об «убийцах Patriot» в арсенале Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok