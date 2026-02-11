Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:26, 11 февраля 2026Экономика

Инфляция в России замедлилась

Недельная инфляция в России опустилась до минимальных с начала года 0,13 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За период с 3 по 9 февраля инфляция в России опустилась до 0,13 процента, что стало минимумом с начала года. Среднесуточное значение роста цен в феврале составило 0,022 процента, что ниже, чем 0,029 процента годом ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Рост цен на продовольственные товары составил 0,24 процента, а отдельно на плодоовощную продукцию — 1,7 процента. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,1 процента, а услуги — на 0,03 процента.

Самой подорожавшей позицией в очередной раз стал огурец — стоимость килограмма этого вида овощей выросли за неделю на 5,16 процента. Наибольшее снижение показала поездка на черноморское побережье России (позиция включена в корзину с января) — минус 5,51 процента.

С начала года цены выросли на 2,24 процента. Прогноз Банка России по итогам всего года предусматривает инфляцию в диапазоне 4-5 процентов. Однако глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценивает вероятность достижения этой цели как низкую, так как проинфляционные факторы не ослабевают.

Ранее эксперты удивились реакции россиян на рост цен на огурцы. Они указали, что такой всплеск происходит каждый год, а связан он с высокой себестоимостью выращивания овощей в зимний период. По сравнению с тем же периодом 2025 года огурцы подорожали всего на 1,8 процента.

