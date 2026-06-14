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16:01, 14 июня 2026Мир

Бывшая телеведущая Зейналова рассказала о работе послом России

Бывшая телеведущая Ирада Зейналова заявила, что работать послом невероятно тяжело
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывшая телеведущая Ирада Зейналова, ставшая послом России в Республике Маврикий, рассказала о своей нынешней работе. Ее слова передает ТАСС.

Зейналова заявила, что работать послом невероятно тяжело. По словам дипломата, она все время сталкивается с разными вызовами.

«Никогда в жизни я так долго, тяжело и непрерывно не работала, чтобы вообще без единого выдоха», — подчеркнула Зейналова, говоря о работе послом.

Зейналову назначили послом в Республике Маврикий в сентябре 2024 года. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. После этого она объявила о завершении журналистской карьеры.

Ирада Зейналова вела программу «Итоги недели» на канале НТВ. Она пришла на телевидение в 1993 году.

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