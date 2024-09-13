Путин назначил Зейналову послом в Республике Маврикий

Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий

Президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом России в Республике Маврикий. Об этом стало известно из указа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в документе.

Зейналова сменила на посту Константина Климовского, который являлся российским послом в Республике Маврикий с 2017 года. Российский лидер освободил дипломата от этих обязанностей другим указом.

Уточняется, что Ирада Зейналова окончила Московский авиационный технологический институт имени Циолковского по специальности инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий. В 1997 году начала работать корреспондентом и ведущей новостных программ на телевидении.

Слухи о назначении Зейналовой послом на Маврикии распространились еще в мае 2024 года. Тогда телеведущая опровергла данную информацию.