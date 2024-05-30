Ведущая НТВ прокомментировала сообщения о ее назначении послом на Маврикии

Телеведущая Зейналова опровергла сообщения о ее назначении послом на Маврикии

Известная ведущая программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Ирада Зейналова опровергла сообщения о том, что ее назначили послом России на Маврикии. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку — смотрите программу ["Итоги недели"] в 19 [часов], каждое воскресенье», — высказалась телеведущая.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Зейналову планируют назначить послом на Маврикии. Утверждалось, что якобы поэтому журналистка оканчивает Дипломатическую академию МИД России.

До этого Зейналова раскрыла изнанку работы на телеканале. Она рассказала, что перед съемками «Итогов недели» спит два часа, так как ей необходимо работать над текстами для программы. Ведущая также подчеркнула, что в день эфира ей нельзя выбиваться из графика.