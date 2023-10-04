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16:33, 4 октября 2023Интернет и СМИ

Ведущая НТВ раскрыла изнанку работы

Журналистка Ирада Зейналова заявила, что перед эфиром спит два часа

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская журналистка и ведущая программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Ирада Зейналова рассказала, что спит перед эфиром два часа. Изнанку работы она раскрыла в интервью для издания «Телепрограмма».

Зейналова заявила, что в день эфира встает в половину десятого утра. В 10:15 она приезжает на работу. «Правлю тексты, которые написала ночью (...). Ровно в 11:02 должна встать, выйти к лифту, спуститься на второй этаж, зайти в гримерную. Меня гримируют, делают укладку. В 11:45 я должна закончить грим. В 11:54 выхожу в студию», — рассказала журналистка. Она также подчеркнула, что перед эфиром спит всего около двух часов, так как ночью пишет тексты для эфира.

В 12:00 Зейналова выходит в эфир для зрителей с Дальнего Востока. После эфира журналистка продолжает работу над текстами. В три часа журналистка уходит на обеденный перерыв, а после возвращается к написанию материала. «Если выбьюсь из этого графика хотя бы на минуту, все летит кувырком», — призналась она.

Ранее телеведущая Яна Чурикова рассказала, что всегда готовится перед работой в кадре. Она подчеркнула, что пишет или редактирует текст сценария мероприятия, которое должна проводить.

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    Мария Большакова
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