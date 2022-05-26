Популярная телеведущая раскрыла изнанку своей работы

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что не может выйти к зрителям неподготовленной

Популярная телеведущая Яна Чурикова раскрыла изнанку своей работы. В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» она призналась, что не может выйти к зрителям неподготовленной.

Чурикова отметила, что большинство телезрителей не воспринимают работу ведущего всерьез и не догадываются, как много усилий он прикладывает. «Люди думают, что ведущий — это говорящая голова. (...) Нас же еще всегда и вырезают в концертах. "Выступает [певец] Валерий Меладзе" — все, что остается от ведущего в кадре. Человек по телевизору это смотрит и думает: "За что вообще платят этим ведущим?"», — рассказала она.

По словам Чуриковой, она всегда работает с текстом сценария — либо переписывает готовый, либо пишет его полностью сама. «Я всегда вмешиваюсь [в сценарий], за исключением каких-то правительственных концертов, где текст "залитован". (...) Тут другая механика, его надо выучить и пропустить через себя. Это сложная работа», — заявила она и добавила, что иногда вносит правки и в сценарии для правительственных концертов, если текст не соответствует тому, что «должен нести человек с большого экрана в широкие массы».

Также ведущая рассказала, что считает «должностным преступлением» выход на сцену без подготовки. «Мне важно, что, когда я выхожу в кадр, у меня все четко, я точно знаю, с чем я туда пришла. Я не могу работать по чужим текстам, я не могу работать по текстам, которые написал кто-то и завел на телетекст, и я должна это читать по телесуфлеру», — поделилась она.

Ранее Яна Чурикова раскрыла подробности конфликта с певцом Филиппом Киркоровым. По словам ведущей, артист обиделся на нее из-за поста, в котором она раскритиковала работу российского жюри на «Евровидении-2021».