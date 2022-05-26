Популярная ведущая рассказала о конфликте из-за «Евровидения»

Чурикова рассказала об обиде Киркорова из-за ее критики российского жюри на «Евровидении»

Популярная телеведущая, руководитель российских каналов холдинга Paramount Global в России Яна Чурикова рассказала о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым из-за «Евровидения-2021». В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» медиаменеджер сообщила, что артист обиделся на нее из-за поста, в котором она раскритиковала работу российского жюри на международном конкурсе.

По словам Чуриковой, в прошлом году она опубликовала в соцсетях пост, где заявила, что ей не понравилась работа жюри из России на «Евровидении». «Мой пост касался непосредственно оценок артистки из Франции (в 2021 году на «Евровидении» Францию представляла Барбара Прави с песней Voilà — прим. «Ленты.ру»). Так получилось, что у французской исполнительницы были нули от нашей страны. Я сказала, [мол], ребята, есть очевидные профессиональные достоинства у этой артистки, и как профессионалы, наверное, коллеги могли бы это заметить», — вспомнила она.

Как отметила телеведущая, ее публикация задела Киркорова. О том, что артист остался недоволен ее словами, Чурикова узнала на фестивале «Жара». «Мы снимались на "Жаре", и (...) Филипп сказал: "Как ты не поддержала меня морально? Все, ты больше мне не подруга"», — рассказала она.

Чурикова добавила, что уже давно работает в шоу-бизнесе, поэтому считает, что у нее есть право высказывать свое мнение. «Но даже при таком раскладе ты всегда можешь кому-то не понравиться. Но я как-то спокойно к этому отношусь», — заключила она.

Финал «Евровидения-2021» состоялся в Роттердаме 22 мая. Победу в конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Второе место досталось исполнительнице Барбаре Прави с песней Voilà из Франции. Россию представляла певица Manizha с композицией Russian Woman — она заняла девятое место.