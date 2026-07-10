Супертайфун «Бави» закрыл школы и офисы в одном государстве

Власти Тайваня закрыли школы и офисы из-за приближающегося к острову супертайфуна «Бави»

Супертайфун «Бави» надвигается на Тайвань. Власти острова объявили о закрытии школ и государственных офисов в крупных городах и некоторых уездах. Об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

Меры касаются городов Тайбэй, Новый Тайбэй, Цзилун, Таоюань, Синьчу, Тайчжун, а также уездов на севере, северо-востоке и востоке острова.

Предупреждение о супертайфуне было объявлено Центральным метеорологическим управлением (ЦМУ) ранним утром 10 июля.

Уже к восьми утра по местному времени центр тайфуна находился примерно в 700 километрах к востоку от Элуанби, самой южной точки Тайваня, и двигался на северо-запад со скоростью 25 километров в час.

Ранее в Генконсульстве России в Гуанчжоу сделали важное предупреждение для российских туристов и соотечественников, проживающих на юге Китая.