Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 9 июля 2026Путешествия

Российским туристам в Китае сделали важное предупреждение

В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу предупредили россиян о супертайфуне на юге Китая
Алина Черненко

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу сделали важное предупреждение для российских туристов и соотечественников, проживающих на юге Китая. Оно опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций страны приближается один из самых мощных супертайфунов за последние годы — «Бави». Скорость ветра будет достигать 52 метров в секунду.

Материалы по теме:
Циклон и антициклон: что это такое, чем отличаются друг от друга
Циклон и антициклон:что это такое, чем отличаются друг от друга
29 мая 2024
Ученые зафиксировали на Земле начало масштабной климатической катастрофы. Она коснется миллиардов людей
Ученые зафиксировали на Земле начало масштабной климатической катастрофы.Она коснется миллиардов людей
30 октября 2025

Согласно прогнозам, утром в субботу, 11 июля, он пройдет через северную часть острова Тайвань и к вечеру настигнет провинции Фуцзянь и Чжэцзян. Кроме того, его влияние будет ощущаться в близлежащих регионах.

Россиянам, находящимся в Поднебесной, настоятельно порекомендовали не выходить на улицу во время шторма и ограничить передвижения, заранее подготовить воду, продукты и зарядные устройства, следить за сообщениями местных властей и уточнить расположение ближайших пунктов укрытия.

В генконсульстве добавили, что туристам, которые планируют поездки по югу Китая, стоит пересмотреть маршруты и отложить посещение опасных регионов.

Ранее сообщалось, что на южное побережье популярного у россиян курорта — китайского острова Хайнаньобрушился тайфун «Майсак». Скорость ветра в его пределах достигала 23 метров в секунду. 

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Армия России разбила поезда с оружием ВСУ, горят заправки. Раскрыты цели атаки на Украину за сутки
    Россиянам раскрыли порядок срочных действий при взломе «Госуслуг» мошенниками
    На юге Москвы построят новую школу
    Деревня в Европе решила избавиться от туристов с помощью запрета на купальники
    Девушка ударила младшего брата ножом за громкие разговоры
    «Лента.ру» выпустила специальный репортаж о похоронах аятоллы Али Хаменеи
    Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом
    Назван способ избавиться от пылевых клещей при стирке постельного белья
    В России появился первый арктический автобус-вездеход «Звезда Т24»
    Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву освободят из СИЗО 12 июля
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok