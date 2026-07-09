Российским туристам в Китае сделали важное предупреждение

В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу предупредили россиян о супертайфуне на юге Китая

В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу сделали важное предупреждение для российских туристов и соотечественников, проживающих на юге Китая. Оно опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций страны приближается один из самых мощных супертайфунов за последние годы — «Бави». Скорость ветра будет достигать 52 метров в секунду.

Согласно прогнозам, утром в субботу, 11 июля, он пройдет через северную часть острова Тайвань и к вечеру настигнет провинции Фуцзянь и Чжэцзян. Кроме того, его влияние будет ощущаться в близлежащих регионах.

Россиянам, находящимся в Поднебесной, настоятельно порекомендовали не выходить на улицу во время шторма и ограничить передвижения, заранее подготовить воду, продукты и зарядные устройства, следить за сообщениями местных властей и уточнить расположение ближайших пунктов укрытия.

В генконсульстве добавили, что туристам, которые планируют поездки по югу Китая, стоит пересмотреть маршруты и отложить посещение опасных регионов.

Ранее сообщалось, что на южное побережье популярного у россиян курорта — китайского острова Хайнань — обрушился тайфун «Майсак». Скорость ветра в его пределах достигала 23 метров в секунду.

