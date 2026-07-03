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15:18, 3 июля 2026Экономика

Тайфун обрушился на популярный у россиян курорт

CCTV: Тайфун «Майсак» обрушился на юг острова Хайнань в Китае
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Reuters

Тайфун «Майсак» обрушился на южное побережье китайского острова Хайнань. О непогоде на популярном у россиян курорте сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Мощный тропический циклон достиг Линшуй-Лиского автономного уезда. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 23 метров в секунду. Во второй половине дня в субботу, 3 июля, как ожидают синоптики, стихия достигнет побережья Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

Сезон тайфунов на Хайнане наступает с мая по октябрь. Тропический шторм «Майсак» станет первым в этом году. Из-за тайфуна временно ограничено судоходство, закрыты пляжи и приостановлено железнодорожное сообщение.

Россиян и других отдыхающих накануне предупредили о начале тайфуна и попросили освободить шезлонги.

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