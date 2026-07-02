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12:02, 2 июля 2026Путешествия

На популярный у россиян курорт Китая придет мощный тайфун

Россиян предупредили о надвигающемся на популярный курорт Китая Хайнань тайфуне
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

На популярный у российских туристов курорт Китая Хайнань придет мощный тайфун Бави. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Так, утром 2 июля в бухте Ялонг Бэй россиян и других отдыхающих предупредили о риске тайфуна и попросили освободить шезлонги. «Стали разбирать зонты, но пока никого не выгоняют, все просто переместились под пальмы», — рассказали россияне на Хайнане.

Также в социальных сетях появились сообщения о закрытии пляжа в Дадунхае к полудню. Кроме того, в отелях убирают мебель с балконов. Введен желтый уровень опасности.

Ранее россиянин побывал на китайском курорте Хайнань и описал его фразой «лучше Таиланда, Шри-Ланки, Индонезии и Вьетнама». По словам соотечественника, цены на острове в апреле ниже на 30-40 процентов.

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