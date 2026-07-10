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06:50, 10 июля 2026Мир

Европу обругали из-за итогов саммита НАТО в Анкаре

Экс-постпред США при НАТО Даалдер: Саммит в Анкаре стал упущенной возможностью для Европы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Европа на саммите НАТО в Анкаре упустила свою возможность показать Соединенным Штатам, что она способна взять на себя лидерство в блоке. Вместо этого страны ЕС молча согласились покупать вооружения, такое мнение выразил в колонке для Politico экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Он подчеркнул, что лидеры альянса покинули саммит с чувством, будто эти встречи не стоят усилий, пока Дональд Трамп стоит во главе США. Даалдер назвал декларацию, составленную по итогам саммита, не стоящей бумаги, на которой она была составлена.

При этом американский лидер «обрушил поток оскорблений» на союзников, как только оказался перед камерами: обругал по очереди Британию, Францию, Германию и Бельгию за нежелание участвовать в конфликте с Ираном. Затем обозвал испанцев «безнадежными плохими людьми» и велел прекратить с ними торговые связи. После снова заявил, что Гренландия должна стать частью США.

По мнению бывшего дипломата, генсек НАТО Марк Рютте тратит чересчур много сил, чтобы унять Трампа, вместо того, чтобы определить стратегию, при которой Европа могла бы взять на себя ключевую роль в оборонных процессах НАТО. К примеру, ЕС стоит разработать план по восполнению сил, которые США могут вывести с территории союза, напомнил он.

«Новая реальность такова: США больше не являются надежным союзником. Даже если новый президент подтвердит приверженность НАТО, Европа должна взять на себя гораздо большую ответственность за свою оборону», — резюмировал Даалдер.

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