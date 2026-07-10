Профессор Сакс: Западные элиты продемонстрировали невежество, стремясь победить Россию

Попытки Запада победить Россию с помощью конфликта на Украине продемонстрировали глубокое невежество элит и непонимание изменений, которые происходят в мире. Такой вывод сделал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Гленну Диесену на YouTube, предсказав три неутешительных исхода конфронтации с Россией.

«Нет никакой возможности победить Россию, кроме как довести нас до ядерной войны, ведь она не собирается сдаваться перед ударами западного оружия вглубь своей территории. <…> Поэтому вся эта идея западных правительств — разновидность глубокого невежества, необоснованности и безрассудства, которая просто поражает», — заявил американский профессор.

По его словам, простое население западных стран вовсе не хочет военной эскалации. Каждый из возможных вариантов окончания конфликта сулит этим странам стратегическое поражение и невозможность реализовать свои амбиции в отношении РФ.

«Сегодня мы имеем класс политических лидеров, которые действуют анахронично, слепо веря в западное доминирование и западную мощь, не понимая изменений в мире и не следуя за своим собственным общественным мнением», — подчеркнул Сакс.

Он считает, что либо Россия достигнет собственных военных целей, либо конфликт перерастет в ядерную войну, либо воинственные правительства западных держав «будут выброшены их населением, которое испытывает к ним полное отвращение».

Ранее итальянское издание AntiDiplomatico предупредило, что милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины в конечном итоге обернется трагедией для Запада.