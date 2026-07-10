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04:02, 10 июля 2026Мир

В Италии выступили с тревожным посланием для Запада из-за Украины

AntiDiplomatico: Милитаризация ЕС обернется трагедией для Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины в конечном итоге обернется трагедией для Запада. К такому вывожу пришло итальянское издание AntiDiplomatico.

«Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены на Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от России», — сказано в статье.

По словам автора, элиты на Западе превратили украинский конфликт в инструмент собственной экономической выгоды. Но последствия придется оплачивать жителям Европы.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Европы тешат себя иллюзиями о якобы скорой победе Украины. Евросоюз при этом игнорирует реальность на поле боя. До этого Меркурис заявил, что Россия как никогда близка к достижению своих территориальных целей, а бескомпромиссная позиция лидеров Запада лишь усугубляет положение киевского режима.

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