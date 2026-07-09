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22:16, 9 июля 2026Мир

Британский аналитик обрушился с критикой на Европу из-за решений по Украине

Аналитик Меркурис: ЕС тешит себя иллюзиями о ситуации на Украине, игнорируя реальность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Страны Европы тешат себя иллюзиями о якобы скорой победе Украины. Евросоюз при этом игнорирует реальность на поле боя, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Они уверяют, что Украина побеждает, хотя события на фронте и в небе свидетельствуют об обратном — она терпит поражение, и дальше будет только хуже«», — отметил он.

По словам Меркуриса, «военное и общее положение Украины никогда не было столь тяжелым с самого начала специальной военной операции». Аналитик считает, что лидеры ЕС занимаются самообманом из-за того, что поддержка Украины продолжает объединять их. При этом ситуация в самих европейских странах только ухудшается.

Ранее Александр Меркурис заявил, что Россия как никогда близка к достижению своих территориальных целей, а бескомпромиссная позиция лидеров Запада лишь усугубляет положение киевского режима.

Также Александр Меркурис предрек, что Украине придется принять критическое решение и понизить призывной возраст до 18 лет.

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