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02:02, 1 июля 2026Мир

На Западе сделали громкое заявление о России в зоне СВО

Аналитик Меркурис: Россия как никогда близка к достижению своих целей в зоне СВО
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью профессору Гленну Диесену на его YouTube-канале сделал громкое заявление о российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Меркурис подчеркнул, что Россия как никогда близка к достижению своих территориальных целей, а бескомпромиссная позиция лидеров Запада лишь усугубляет положение киевского режима и ставит под угрозу существование самой украинской государственности.

«Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-то рассудок, еще сомневается в том, что они [русские] очень скоро освободят Донбасс. <…> Украинские военные выглядят все более истощенными, а продвижение России — все более непреодолимым. <...> Мы не можем выбить русских из игры. Это еще один железный урок, который мы извлекли из этого конфликта», — высказался эксперт.

Ранее были раскрыты потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первое полугодие.

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