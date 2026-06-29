Меркурис: Украине придется понизить призывной возраст до 18 лет из-за нехватки солдат

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала предрек, что Украине придется принять критическое решение и понизить призывной возраст до 18 лет.

«Они обязаны на это пойти из-за критической нехватки солдат», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что подобные разговоры идут не только на Украине, но и западных СМИ. В Киеве понимают, что стране становится все сложнее противостоять России.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении начало переводить молодых солдат в возрасте от 18 до 20 лет из операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на передовую.

