ВСУ под Харьковом отправили на передовую 18-летних операторов БПЛА

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении начало переводить молодых солдат в возрасте от 18 до 20 лет из операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на передовую. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«На харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет», — говорится в сообщении. Уточняется, что изначально они служили в подразделениях БПЛА, однако были переведены в распоряжение командиров механизированных бригад.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому на территории страны продлевается действие всеобщей мобилизации и военного положения.