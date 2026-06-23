Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:56, 23 июня 2026Бывший СССР

ВСУ начали отправлять 18-летних солдат на передовую

ВСУ под Харьковом отправили на передовую 18-летних операторов БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении начало переводить молодых солдат в возрасте от 18 до 20 лет из операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на передовую. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«На харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет», — говорится в сообщении. Уточняется, что изначально они служили в подразделениях БПЛА, однако были переведены в распоряжение командиров механизированных бригад.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому на территории страны продлевается действие всеобщей мобилизации и военного положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

    Раскрыты тактические хитрости при освобождении Нового Донбасса

    Задержание агрессивного россиянин с бензопилой закончилось стрельбой

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Устроившей резню в ТЦ Краснодара россиянин обратился к родным убитой

    Мошенники женили земляка и отправили на СВО ради миллионов рублей

    Стало известно о полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

    ВСУ начали отправлять 18-летних солдат на передовую

    Почти 100 домов были повреждены в Свердловской области из-за смерча

    На Украине более 50 солдат ВСУ задержали за критику власти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok