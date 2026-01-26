Реклама

Бывший СССР
22:49, 26 января 2026Бывший СССР

Зеленский продлил мобилизацию на Украине

Зеленский продлил срок действия мобилизации и военного положения на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Укранский лидер Владимир Зеленский утвердил закон, продлевая на 90 дней действие всеобщей мобилизации и военного положения на территории Украины, как того требует текущая обстановка. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента, передает РИА Новости.

На сайте Верховной Рады в карте законопроектов, касающихся продления мобилизации и военного положения, отмечено, что документы возвращены с официальной подписью Владимира Зеленского.

Ранее депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко раскрыл, что «молодежный контракт» с Вооруженными силами Украины (ВСУ) является поводом для дальнейшей мобилизации. Костенко объяснил, что лица в возрасте 18-24 лет, которые завершили добровольный контракт, автоматически становятся военнообязанными и подлежащими призыву.

