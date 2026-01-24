Реклама

22:00, 24 января 2026

На Украине придумали способ мобилизовать молодых людей

Депутат Костенко: Молодежный контракт с ВСУ является поводом для мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Роман Костенко раскрыл, что «молодежный контракт» с Вооруженными силами Украины (ВСУ) является поводом для дальнейшей мобилизации. Об этом пишет издание «Страна».

Законотворец объяснил, что лица в возрасте 18-24 лет, которые завершили добровольный контракт, автоматически становятся военнообязанными и подлежащими призыву. Следовательно, они по закону обязаны вновь вернуться на службу.

На Украине активно пытаются оригинально прорекламировать «молодежный контракт» для юношей в возрасте от 18 до 24 лет. Например, выпускалась реклама такого контракта в стиле компьютерной игры GTA, в которой предлагалось получить «миссию на миллион».

Ранее Костенко предложил украинцам, которые не хотят сражаться на фронте, покинуть страну. По его словам, это единственная альтернатива принудительной мобилизации.

