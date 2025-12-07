Реклама

12:56, 7 декабря 2025

На Украине предложили два варианта действий в конфликте

Нардеп Костенко: Либо принудительная мобилизация, либо общественный договор
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Народный депутат Украины Роман Костенко предложил два варианта действий в конфликте. Об этом сообщает Telegram-канал INSIDER UA.

По его словам, в стране нужно ввести принудительную мобилизацию.

Вторым вариантом он назвал общественный договор. Он пояснил, что согласно ему те, кто захочет вести боевые действия, останутся на Украине. Несогласные должны будут покинуть страну.

Как сообщалось ранее, власти Украины хотят в срочном порядке мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется отправить в зону боевых действий более 22 тысяч человек, в Одесской области — примерно 18 тысяч.

