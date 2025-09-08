Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 8 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о планах Украины мобилизовать 122 тысячи человек

Shot: Украина намерена мобилизовать 122 тысячи человек
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на данные российских хакеров.

«Украина экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек из-за тотального провала на линии фронта. Больше всего народу загребут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях», — указано в сообщении.

Отмечается, что в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать больше 22 тысяч человек, в Одесской около 18 тысяч. Меньше всего от мобилизации пострадают Львовская, Волынская и Ивано-Франковская область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян рассказала, что у нее выявили «страшную, тяжелую болезнь». Сегодня ей предстоит операция в районе сердца

    Мигрантки оккупировали детскую площадку в российском городе и прогнали с нее детей

    Опытный изменник сделал попугая своим сообщником и попался из-за собаки

    Девять вагонов поезда сошли с рельсов в российском городе

    Сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана

    В Германии призвали передать Украине Taurus и не надеяться на переговоры

    Торговля США и Китая резко сократилась

    В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые обвиняемые

    Российский хоккеист рассказал о раздражающей жизни в Америке

    Екатерина Варнава вышла на сцену без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости