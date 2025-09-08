Стало известно о планах Украины мобилизовать 122 тысячи человек

Shot: Украина намерена мобилизовать 122 тысячи человек

Власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на данные российских хакеров.

«Украина экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек из-за тотального провала на линии фронта. Больше всего народу загребут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях», — указано в сообщении.

Отмечается, что в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать больше 22 тысяч человек, в Одесской около 18 тысяч. Меньше всего от мобилизации пострадают Львовская, Волынская и Ивано-Франковская область.