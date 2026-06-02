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07:17, 3 июня 2026Спорт

Товарищеский матч стран-участниц ЧМ-2026 отменили из-за Эболы

Власти Испании отменили товарищеский матч ДР Конго и Чили из-за лихорадки Эбола
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Товарищеский матч стран-участниц ЧМ-2026 отменили из-за лихорадки Эбола. Об этом сообщает ВВС.

Такое решение было принято мэром города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон Хуаном Франко, где 9 июня должна была пройти игра. Сейчас команды пытаются найти новое место для проведения матча.

Ранее конголезцы приостановили подготовку к чемпионату мира из-за эпидемии Эболы. На чемпионате мира команда сыграет в группе К, где ей будут противостоять команды Португалии, Колумбии и Узбекистана.

Ранее стало известно, что в составе сборной ДР Конго сыграет один футболист из Российской премьер-лиги (РПЛ). Это Тео Бонгонда из «Спартака».

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