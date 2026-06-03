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05:23, 3 июня 2026Мир

В Сербии высказались об участии в войне против России

Вулин: Сербия ни при каких условиях не будет воевать против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirill Zykov / Reuters

Сербия ни при каких условиях не будет участвовать в возможной войне против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший сербский вице-премьер Александр Вулин.

По его словам, сербы уверены в том, что европейские лидеры верят в свои слова о необходимости оказывать Москве сопротивление и действительно хотят бороться с РФ.

«Но мы, сербы, не хотим быть частью этого Drang nach Osten [натиска на Восток]. Мы не будем сражаться против России ни при каких условиях», — сказал он.

Ранее Вулин заверил, что Сербия не станет вводить визы для граждан России. «Мы — нация, которая не введет визы для россиян или санкции против России. Мы — слишком малая нация для такой большой подлости», — подчеркнул политик.

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