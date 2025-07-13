На Украине появилась реклама «молодежного контракта» в стиле GTA

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали призывать молодых украинцев, рекламируя контракты от 18 до 24 лет в стиле популярной видеоигры Grand Theft Auto (GTA). На это обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Новая реклама контракта 18-24 от 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии, предлагающая получить "миссию на миллион"», — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная, среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет не обеспечит потребности Вооруженных сил Украины ресурсами. Он добавил, что в добровольном порядке программа «молодежных контрактов» на Украине заинтересовала только представителей узкой группы молодых маргиналов.