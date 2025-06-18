Украинской мобилизации предрекли провал

Военный аналитик Коротченко заявил, что мобилизация не обеспечит ВСУ ресурсами

Никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет, не обеспечит потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) ресурсами. Такой сценарий предрек РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

«Для подавляющего большинства соответствующих категорий молодых граждан Украины те предложения и стимулы, которые были озвучены, оказались непривлекательными. Поэтому идея исчерпала сама себя», — отметил он, добавив, что в добровольном порядке эта программа на Украине заинтересовала только представителей узкой группы молодых маргиналов.

Ранее источник в пророссийском подполье Николаева заявил, что программа по мобилизации молодежи на Украине провалилась. По его словам, все ждут не добровольной, а принудительной мобилизации для категории 18-24, и только единицы ведутся на деньги и подписывают контракт.