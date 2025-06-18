Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 18 июня 2025Бывший СССР

Украинской мобилизации предрекли провал

Военный аналитик Коротченко заявил, что мобилизация не обеспечит ВСУ ресурсами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Никакая объявленная на Украине мобилизация, в том числе насильственная среди мужчин и женщин, а равно и программа привлечения добровольцев в возрасте 18-25 лет, не обеспечит потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) ресурсами. Такой сценарий предрек РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

«Для подавляющего большинства соответствующих категорий молодых граждан Украины те предложения и стимулы, которые были озвучены, оказались непривлекательными. Поэтому идея исчерпала сама себя», — отметил он, добавив, что в добровольном порядке эта программа на Украине заинтересовала только представителей узкой группы молодых маргиналов.

Ранее источник в пророссийском подполье Николаева заявил, что программа по мобилизации молодежи на Украине провалилась. По его словам, все ждут не добровольной, а принудительной мобилизации для категории 18-24, и только единицы ведутся на деньги и подписывают контракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

    Захарова заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков

    Украинский дрон атаковал автомобиль со священником в зоне СВО

    МАГАТЭ назвало последствия удара по АЭС в Иране

    Российский борец погиб в зоне СВО

    Захарова заявила о мутации Киева в террористическую ячейку

    В Госдуме посоветовали Каллас следить за градусами

    ГУР Украины намекнуло на причастность к убийству исполняющего обязанности мэра Бердянска

    Украинской мобилизации предрекли провал

    Захарова обвинила Запад в ублажении Киева как капризного ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости