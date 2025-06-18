Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:39, 18 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о провале программы по мобилизации молодежи на Украине

В подполье Николаева рассказали о провале программы по мобилизации молодежи
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Программа по мобилизации молодежи на Украине провалилась. Об этом РИА Новости рассказал источник в пророссийском подполье Николаева.

«Увеличился отток молодежи из страны, поскольку все ждут не добровольной, а принудительной мобилизации для категории 18-24, и только единицы ведутся на деньги и подписывают контракт», — сообщил источник.

Ранее нардеп Сергей Евтушок оценил программу мобилизации 18-летних. Он заявил, что с каждым снижением возраста мобилизации на один год Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат по 100 тысяч человек.

Также сообщалось о возможности начала мобилизации женщин на Украине. Такое решение связывают с большими потерями личного состава украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Эффективность «дредов» российских танков оценили

    Некоторых россиян попросили отказаться от окрошки

    Путин собрал совещание по экономическим вопросам

    Представители Ирана захотели приехать в Белый дом

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Милонов назвал Лабубу атрибутом эскортниц

    Трамп снова обозвал главу ФРС

    Парламент Эстонии пересмотрел закон против православной церкви

    Трамп пожелал удачи лидеру Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости