Стало известно о провале программы по мобилизации молодежи на Украине

В подполье Николаева рассказали о провале программы по мобилизации молодежи

Программа по мобилизации молодежи на Украине провалилась. Об этом РИА Новости рассказал источник в пророссийском подполье Николаева.

«Увеличился отток молодежи из страны, поскольку все ждут не добровольной, а принудительной мобилизации для категории 18-24, и только единицы ведутся на деньги и подписывают контракт», — сообщил источник.

Ранее нардеп Сергей Евтушок оценил программу мобилизации 18-летних. Он заявил, что с каждым снижением возраста мобилизации на один год Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат по 100 тысяч человек.

Также сообщалось о возможности начала мобилизации женщин на Украине. Такое решение связывают с большими потерями личного состава украинской армии.