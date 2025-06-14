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14:43, 14 июня 2025Бывший СССР

На Украине оценили последствия мобилизации 18-летних

Снижение возраста мобилизации до 18 лет поможет призвать в ВСУ 700 тысяч человек
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине оценили мобилизационный потенциал страны в случае снижения возраста мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телеканала «Новости.Live».

По словам депутата Верховной Рады Сергея Евтушка, с каждым снижением возраста мобилизации на один год Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат по 100 тысяч человек. В эфире местного телеканала он заметил, что эти цифры рассчитали в оборонных органах, комитетах минобороны, генштабе.

В настоящий момент минимальный возраст мобилизации на Украине равен 25 годам. Если снизить его на 1 год, то войска получат примерно 100 тысяч солдат. Сергей Евтушок назвал последствия снижения возраста мобилизации до 18 лет — по его подсчетам, в таком случае ВСУ получит 700 тысяч бойцов.

Евтушок заключил, что западные партнеры Украины требуют снизить возраст мобилизации до возраста совершеннолетия. По его словам, это активно обсуждают в киевских кулуарах.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что на Украине задумались о мобилизации женщин в армию. Источник издания заметили, что данный вопрос стал темой «горячих дискуссий» на Украине еще в 2022 году.

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