Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:04, 11 июня 2025Бывший СССР

На Украине задумались о мобилизации женщин

BZ: На Украине стали все чаще говорить о необходимости мобилизации женщин
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anastasiia Smoliyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине задумались о мобилизации женщин в армию из-за больших потерь личного состава. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах, в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста», — указано в сообщении.

Отмечается, что данный вопрос стал темой «горячих дискуссий» на Украине еще в 2022 году, однако дальнейшее ухудшение положения в Вооруженных силах Украины (ВСУ) грозит тем, что мобилизация женщин может «быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность».

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали причину быстрого наступления армии России в Сумской области

    Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации властями Израиля

    На Украине задумались о мобилизации женщин

    Умер известный немецкий художник

    Жители российского города сообщили о звуках взрыва

    В НАТО захотели сделать расходы на Украину обязательными

    Кавалер орденов Мужества признался в мошенничестве

    Пользователей предупредили о превращении iPhone в «кирпич» из-за обновления

    Постоянно источающий дурной запах мужчина раскрыл неожиданную причину своего недуга

    Нацразведка США заявила о близости мира к ядерному уничтожению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости