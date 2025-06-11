BZ: На Украине стали все чаще говорить о необходимости мобилизации женщин

На Украине задумались о мобилизации женщин в армию из-за больших потерь личного состава. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах, в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста», — указано в сообщении.

Отмечается, что данный вопрос стал темой «горячих дискуссий» на Украине еще в 2022 году, однако дальнейшее ухудшение положения в Вооруженных силах Украины (ВСУ) грозит тем, что мобилизация женщин может «быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность».

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.