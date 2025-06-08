На Украине призвали женщин готовиться к мобилизации

Волонтер Берлинская призвала украинских женщин готовиться к мобилизации

Глава Центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. Об этом она высказалась в интервью для YouTubе-канала LB live.

«Мы уже на том моменте, когда женщины и мужчины с 18 лет должны готовиться [к мобилизации]», — сказала Берлинская.

При этом волонтер уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении закон о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Согласно проекту, добровольцам будут предлагать контракт на один год с испытательным сроком на два месяца и возможностью досрочно прервать службу.

Перед этим на Украине призвали морально уничтожать и физически наказывать граждан, сопротивляющихся силовой мобилизации. С таким предложением выступил офицер ВСУ.