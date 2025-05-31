Боец ВСУ призвал физически наказывать сопротивляющихся мобилизации граждан

Офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Халамай призвал морально уничтожать и физически наказывать граждан, сопротивляющихся силовой мобилизации. Об этом он заявил в интервью изданию Strana.ua.

«Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны», — сказал он.

Ранее основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил, что даже за кривой взгляд на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) нужно сажать на пожизненное решением военно-полевого суда. «Если завтра работники ТЦК объявят забастовку, фронт рухнет через месяц, россияне будут под Львовом — через два. А все, кто плюется в ТЦК, будут изнасилованы и убиты через 2,5 месяца», — сказал он.

