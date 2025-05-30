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15:29, 30 мая 2025Бывший СССР

На Украине предложили пожизненно сажать за кривой взгляд на военкомов

Основатель «Братства» Корчинский предложил сажать за кривой взгляд на военкомов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Даже за кривой взгляд на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) нужно сажать на пожизненное решением военно-полевого суда. Об этом заявил основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua».

«Если завтра работники ТЦК объявят забастовку, фронт рухнет через месяц, россияне будут под Львовом — через два. А все, кто плюется в ТЦК, будут изнасилованы и убиты через 2,5 месяца», — сказал он.

Ранее в украинском городе Черкассы местные жители прогнали сотрудников ТЦК. Предположительно, военкомы приехали в район, чтобы забрать мужчин в рамках мобилизации.

До этого на Украине военкомы избили мужчину и бросили умирать. Отмечалось, что в Одессе мужчина со следами побоев на лице бился в судорогах на асфальте.

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