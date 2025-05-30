На Украине предложили пожизненно сажать за кривой взгляд на военкомов

Основатель «Братства» Корчинский предложил сажать за кривой взгляд на военкомов

Даже за кривой взгляд на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) нужно сажать на пожизненное решением военно-полевого суда. Об этом заявил основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua».

«Если завтра работники ТЦК объявят забастовку, фронт рухнет через месяц, россияне будут под Львовом — через два. А все, кто плюется в ТЦК, будут изнасилованы и убиты через 2,5 месяца», — сказал он.

Ранее в украинском городе Черкассы местные жители прогнали сотрудников ТЦК. Предположительно, военкомы приехали в район, чтобы забрать мужчин в рамках мобилизации.

До этого на Украине военкомы избили мужчину и бросили умирать. Отмечалось, что в Одессе мужчина со следами побоев на лице бился в судорогах на асфальте.

