Даже за кривой взгляд на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) нужно сажать на пожизненное решением военно-полевого суда. Об этом заявил основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua».
«Если завтра работники ТЦК объявят забастовку, фронт рухнет через месяц, россияне будут под Львовом — через два. А все, кто плюется в ТЦК, будут изнасилованы и убиты через 2,5 месяца», — сказал он.
Ранее в украинском городе Черкассы местные жители прогнали сотрудников ТЦК. Предположительно, военкомы приехали в район, чтобы забрать мужчин в рамках мобилизации.
До этого на Украине военкомы избили мужчину и бросили умирать. Отмечалось, что в Одессе мужчина со следами побоев на лице бился в судорогах на асфальте.