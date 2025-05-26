В украинских Черкассах жители напали на сотрудников ТЦК

В украинском городе Черкассы местные жители прогнали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Предположительно, военкомы приехали в район, чтобы забрать мужчин в рамках мобилизации. Однако их встретила толпа людей, которые дали отпор. Получив несколько ударов и толчков в спину, работники ТЦК ретировались.

Ранее стало известно, что украинские полицейские начали задерживать мужчин младше призывного возраста и угрожать им, чтобы они добровольно подписали контракт с Вооруженными силами страны. По словам представителей пророссийского подполья, сотрудники ТЦК притворялись наркоторговцами и предлагали молодым людям заработок, после чего задерживали их вместе с полицией.