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22:16, 26 мая 2025Бывший СССР

В украинском городе жители напали на военкомов

В украинских Черкассах жители напали на сотрудников ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском городе Черкассы местные жители прогнали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Предположительно, военкомы приехали в район, чтобы забрать мужчин в рамках мобилизации. Однако их встретила толпа людей, которые дали отпор. Получив несколько ударов и толчков в спину, работники ТЦК ретировались.

Ранее стало известно, что украинские полицейские начали задерживать мужчин младше призывного возраста и угрожать им, чтобы они добровольно подписали контракт с Вооруженными силами страны. По словам представителей пророссийского подполья, сотрудники ТЦК притворялись наркоторговцами и предлагали молодым людям заработок, после чего задерживали их вместе с полицией.

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