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Забота о себе
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20:09, 30 июля 2026 (обновлено: 20:19, 30 июля 2026)Забота о себе

Врач предупредил о плесневых грибах в помещении из-за кондиционера

Врач Кондрахин: Кондиционер без ухода становится источником плесневых грибов
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: For East / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что кондиционер без необходимого ухода может стать источником пылевых клещей и плесневых грибов. Об этом сообщает RT.

«Когда мы включаем кондиционер, если мы его не обработали, то вылетает вся воздушно-пылевая масса и попадает к нам в дыхательные пути... А влажность приводит к тому, что у человека может сформироваться реакция на плесневые грибы, которые заводятся в кондиционере, если мы его, допустим, долго не включали. Вода, которая скапливается, дает возможность образоваться плесневым грибам», — пояснил врач.

Он посоветовал не допускать, чтобы поток холодного воздуха дул прямо на человека. Также собеседник издания порекомендовал включать прибор сразу после прихода с улицы. «Если на улице температура высокая, на кондиционере ставим температуру на пять градусов ниже. Если, например, плюс 27 на улице, то ставим плюс 22 на кондиционере, этого хватит», — уточнил Кондрахин. Кроме того, он отметил, что кондиционер активно удаляет влагу из помещения.

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