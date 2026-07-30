Россиян предупредили о пугающих истекающим сроком действия телефонного номера мошенниках

Депутат Немкин: Мошенники сообщают россиянам об истекшем сроке действия телефонного номера

Мошенники звонят россиянам от имени сотовых операторов и предупреждают их об истекающем сроке действия телефонного номера. Об этой уловке злоумышленников предупредил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в разговоре с RT.

По его словам, аферисты представляются представителями операторов сотовой связи и говорят собеседнику, что его номер перестанет обслуживаться. Под предлогом того, чтобы продлить договор на номер или действие сим-карты, они уговаривают собеседника передать им код подтверждения из СМС. «На самом деле этот код используется вовсе не для обслуживания номера, а для получения доступа к сервисам, привязанным к телефону пользователя», — пояснил Немкин.

Если аферисты получат код, то могут подключить переадресацию звонков и сообщений так, чтобы все одноразовые коды приходили на номер, подконтрольный мошенникам, благодаря чему у них появится доступ к банковским приложениям жертвы, ее мессенджерам и аккаунтам в государственных сервисах.

Немкин напомнил, что операторы связи не могут перестать обслуживать номер телефона, если у него истек срок службы. Кроме того, они не просят сообщать коды из СМС по телефону.

Ранее Немкин предупредил россиян, что мошенники отправляют электронные письма с требованием подтвердить учетную запись. Аферисты пугают жертв тем, что в противном случае их аккаунт будет удален.