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06:36, 29 апреля 2025Бывший СССР

На Украине полицейские начали угрожать молодежи ради пополнения ВСУ

РИА Новости: Полиция на Украине угрожает 18-летним, чтобы заставить их служить
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На Украине полицейские прибегли к новым методам, чтобы пополнять ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правоохранители задерживают молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и угрожают им, чтобы те добровольно согласились отправиться на фронт, сообщило РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

«Недавно был скандал в Херсоне: ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов, — прим. "Ленты.Ру"), притворившись "закладчиками", наркоторговцами, связывались с зависимыми молодыми людьми, чтобы предложить им наркотики или легкий заработок. Во время встречи жертву уже поджидала полиция с военкомами. "Паковали", запугивали тюрьмой», — рассказал представитель подполья.

По его словам, после этого молодым людям предлагали выбор — либо отправиться в тюрьму, либо пойти добровольцем на фронт.

Иногда людей задерживают и по менее весомым причинам — за мелкие правонарушения, которые караются лишь штрафом. В связи с этим представитель подполья призвал молодых украинцев учить и знать свои права, чтобы не попасться на уловку полицейских и сотрудников ТЦК.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Юрий Гладченко рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в военкоматы.

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