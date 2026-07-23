У россиянки достали из ноги восемь личинок после отдыха на пляже Вьетнама

У россиянки достали из пятки и колена личинок после отдыха на острове Фукуок

У россиянки достали из ноги восемь личинок после отдыха на пляже на вьетнамском острове Фукуок. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, туристка Кристина заметила болезненные уплотнения на пятке и колене после посещения пляжа Бай Сао. На следующий день после возвращения в Москву девушка обратилась к врачам.

В больнице соотечественнице вскрыли пятку и колено и извлекли из пораженных участков личинок. По мнению Кристины, песчаные блохи могли отложить их под кожу или занести инфекцию.

После процедуры россиянке пришлось почти полторы недели ездить на перевязки. Она смогла снова наступать на пятку только через месяц.

Ранее в этой же стране Азии другая российская туристка подхватила лихорадку денге после укусов комаров. У нее поднялась высокая температура и началась сильная ломота в теле.

