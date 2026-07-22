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14:38, 22 июля 2026Путешествия

Российская туристка подхватила опасное заболевание на отдыхе в Азии

Shot: Российская туристка подхватила лихорадку денге после укусов комаров во Вьетнаме
Алина Черненко

Фото: Pongchart B / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка подхватила лихорадку денге после укусов комаров во время отдыха в Азии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, первые симптомы опасного заболевания появились у жительницы Рязани через два дня после экскурсии во Вьетнаме. У нее поднялась высокая температура и началась сильная ломота в теле. Девушка приняла жаропонижающее, но ее состояние продолжало ухудшаться.

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После возвращения в Россию туристке пришлось вызвать скорую помощь. Врачи поставили диагноз, своевременно начали лечение и постоянно наблюдали за ее состоянием. Спустя неделю пациентку выписали, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как пишет издание, заболеваемость лихорадкой денге во Вьетнаме выросла в 2,5 раза. За первые пять месяцев 2026 года в этой стране зарегистрировали более 50 тысяч случаев. Местные власти предупредили, что вспышки инфекции становятся менее предсказуемыми.

Ранее десять российских туристов подхватили лихорадку денге во время отдыха на Мальдивах. Они остановились в пятизвездочном отеле и обнаружили там полчища комаров.

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