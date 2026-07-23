Назван способ спастись при ожоге от борщевика

Врач Ражева: При ожоге от борщевика место контакта нужно промыть

После контакта с борщевиком в первую очередь нужно промыть пораженное место. О том, как спастись в таком случае, рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Полина Ражева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, промывать кожу нужно большим количеством прохладной воды. Это поможет смыть остатки фуранокумаринов — веществ, которые содержатся в соке борщевика и вызывают ожог. Если сок попал на слизистые, промывать необходимо только чистой водой не менее 10 минут, а при попадании на кожу можно дополнительно использовать густую мыльную пену. После обработки пораженный участок следует закрыть стерильной повязкой или плотной тканью из натуральных материалов, а затем обратиться ко врачу.

Ражева подчеркнула, что до полного заживления место контакта необходимо защищать от прямых солнечных лучей, чтобы избежать химического ожога. Кроме того, запрещено наносить на обожженную поверхность жирные средства, к примеру, сметану или вазелин, а также самостоятельно вскрывать пузыри от ожога.

Ранее сообщалось, что городской округ Клин, а также Можайский и Волоколамский муниципальные округа оказались наиболее пораженными борщевиком округами Подмосковья.