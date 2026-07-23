В США призвали Азербайджан освободить одну группу заключенных

Комитет Палаты представителей США обязал Азербайджан отпустить армянских военнопленных

Комитет Палаты представителей США обязал Азербайджан отпустить армянских военнопленных и политических заключенных. Об этом сообщает Oragark.

«Комитет по иностранным делам Палаты представителей проголосовал 44 голосами против 7 за то, чтобы призвать Азербайджан немедленно и безоговорочно освободить всех армянских заложников», — говорится в сообщении.

Поправку поддержал Армянский национальный комитет Америки. При этом Комитет нижней палаты американского парламента пока окончательно не одобрил законопроект.

После окончания серии вооруженных конфликтов в Нагорном Карабахе в Азербайджане под стражей находятся десятки армянских заключенных, в том числе бывшие лидеры ныне упраздненного Нагорно-Карабахской Республики (НКР). 17 февраля Военный суд Баку приговорил бывшего госминистра образования, российского миллиардера Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Приговоры также вынесли предпоследнему президенту непризнанной республики Араику Арутюняну, экс-командующему Армией обороны НКР Леву Мнацаканяну, его заместителю Давиду Манукяну, спикеру парламента Давиду Ишханяну, а также бывшему министру иностранных дел Давиду Бабаяну. Все они были признаны виновными и приговорены к тюремным срокам.